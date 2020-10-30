شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواى: مكياجى فى فيلم The Witches كان يستغرق 5 ساعات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية آن هاثاواى أن وضع مكياج تحولها لساحرة فى فيلم The Witches يستغرق خمس ساعات، وذلك خلال مقابلة مسجلة، وقالت الممثلة، البالغة 37 عاما، إنها لم تشاهد الفيلم بعد، والذى تم عرضه على HBO Max الأسبوع الماضى وكشفت أنها شاركت فى أكبر عدد مسموح به من الأعمال المثيرة أثناء حملها فى ابنها جاك، الذى يبلغ الآن 11 شهرًا.



ان هاثاواي في فيلمها الجديد

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ان هاثاواي

وكان قد أطلق صناع الفيلم التريلر الدعائى ومنحت شركة "Warner Bros" الجمهور نظرة سريعة على ما يمكن توقعه من أحداث فى الفيلم من خلال البرمو الدعائى، ويبدو من خلاله مغامرة مخيفة ومثيرة، حيث أظهر صبيًا صغيرًا يُدعى لوك (جاهزير كاديم برونو) وجدته (أوكتافيا سبنسر) ينطلقان للإقامة فى فندق كبير، فيما استولت عليه عصابة من السحرة تهدف إلى تحويل جميع أطفال العالم إلى فئران.

واستناداً إلى رواية كاتب قصص الأطفال الشهير Roald Dahl والتى تحمل نفس الاسم، التى طرحت عام 1973 يدور الفيلم حول فتى يبلغ من العمر 7 أعوام وله علاقة بالسحر الحقيقى، الفيلم يدور فى إطار كوميديا ومغامرات عائلى، وكانت قد قدمت شركة وارنر براذرز فيلما مقتبسا عن الرواية من قبل فى عام 1990، ولعبت أنجيليكا هيوستن إحدى الشخصيات الرئيسية.