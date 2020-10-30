شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفلت ميرهان حسين بعيد ميلادها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ميرهان حسين بعيد ميلادها الذى يوافق 28 من شهر أكتوبر، بحضورها على السجادة الحمراء فى اليوم السادس من فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، والذى أستطاع أن يلفت أنظار محبى وعشاق السينما فى كل مكان بعد عرض الأفلام المشاركة وإقامة الندوات وورش العمل بالاضافة إلى عدد الفنانين الذين حضروا المهرجان من أول يوم حتى ختامه المقرر انطلاقه مساء اليوم الجمعة.

وتصدر الفنانة ميرهان حسين تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بعد احتفالها بعيد ميلادها هذا العام مع مهرجان الجونة حيث تزامن حضورها نفس يوم ميلادها وحضرت على السجادة الحمراء مرتدية فستان أبيض اللون وقصير يشبه "البالطو"، كما حضرت فى اليم الثانى من ميلادها بـ"جامب سوت" كحلى اللون، لفتت به أنظار عدسات المصورين على السجادة الحمراء.

أجرى تليفزيون الخليج 365 لقاء مع النجمة ميرهان حسين، على هامش فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة 2020، وأجرت اللقاء الذى كان عنوانه "أسئلة خارج الصندوق" الزميلة شروق وجدى بعدسة محمد شيتوس.

وعلقت ميرهان حسين على انتشار مقاطع الفيديو الخاصة بها على السوشيال ميديا، قائلة:" أنا بعمل حاجة أنا بحبها ومش قصدى أعمل قلبان، و بحب أعمل كده وبحب أرسم وأعمل ميك أب وأقتبس حاجات من شخصيات بشوفها في حياتي عموما"، كما قامت بتقليد المطرب أصالة. وحول الأشياء التي تحبها قالت ميرهان حسين إنها تحب المجوهرات، مشيرة إلى أن الورد رومانسي ولكن من الممكن ترجمة الرومانسية بكلمة ولكنها لا تريد الكلمة وتريد "الدايمنز".

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