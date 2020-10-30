رنا صلاح الدين - شوهدت نجمة الواقع ومنصات التواصل الاجتماعي كايلي جينر، وهي ترتدي ملابس البطل الخارق في بدلة ضيقة، بينما كانت بصحبة رفيقاتها اللاتي ارتدين ايضًا ملابس Power Rangers لقضاء ليلة عيد الهالوين.
اختارت قطب الماكياج، 23 عامًا، ارتداء بدلة قرمزية بشعر مستعار ونظارة حيث شاركت لمحة من إطلالتها المذهلة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام. كما أعادت كايلي وفريقها بتمثيل المشاهد الافتتاحية للمسلسل التلفزيوني المحبوب للأطفال من خلال السير في مظهرهم المطابق.
في وقت لاحق، شاركت كايلي مقطع فيديو آخر لإطلالة صديقاتها وهن يقفن معًا في موقف السيارات، متفاخرين بأشكالهم في الأزياء الضيقة.
كانت جينة المالكة لأشهر خطوط التجميل، قد شاركت شقيقتها كيم في الاحتفال بعيد ميلادها الأربعين بإحدى الجزر الخاصة
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة الواقع كايلي جينير تتحول ورفيقاتها إلى أبطال "باور رينجرز" الخارقين.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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