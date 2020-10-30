شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تكشف عن مراحل تغير شكلها فى مسلسل "لازم أعيش".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة نجلاء بدر، عن فيديو أثناء تحضيرها للشخصية التى تؤديها فى مسلسل "إلا أنا"، حكاية "لازم أعيش"، حيث تظهر جالسة أمام المرآة، واثنين من المتخصصين يقومون بعمل المكياج الخاص بالشخصية، وعلقت قائلة، مسلسل إلا أنا.. قصة لازم أعيش.. مراحل تغير الشكل".

مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، وتم عرض 5 حكايات هى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور مقررالبدء فى تصويرها بعد يومين.



نجلاء بدر

العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.