شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تقبل تحدى محمد أنور الساخر بعد ظهورها بالفستان الجرىء فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبلت النجمة رانيا يوسف التحدى، الذى قام به الفنان الشاب محمد أنور، حيث نشر صورة له من إحدى مسرحيات "مسرح مصر"، مشبها ما يرتديه، بما ارتدته رانيا يوسف على السجادة الحمراء أمس فى مهرجان الجونة السينمائى، حيث ظهرت على السجادة الحمراء، بفستان جرىء ما جعلها حديث جميع مواقع السوشيال ميديا أمس.



رانيا يوسف على تويتر

محمد أنور نشر الصورتين وعلق عليهما، "نفس الشىء لكنكم تحبون رانيا يوسف"، وأضاف "إن شاء الله هكسب فى الاستفتاء ده"، لترد عليه رانيا يوسف بلهجة تحدى "تفتكر".

وأثارت رانيا يوسف جدلا كبيرا خلال أيام المهرجان المختلفة، بسبب الإطلالات الجريئة التى ظهرت بها على السجادة الحمراء، خلال أيام المهرجان، كذلك فى الفعاليات التي كانت على هامش المهرجان.

في سياق مختلف، أكدت رانيا يوسف لـ"الخليج 365" أنها لم تحسم موقفها من المشاركة فى بطولة الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" مع هشام ماجد وشيكو، بعدما عرض عليها المخرج معتز التونى الانضمام للعمل الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أنها ستتخذ قرارها النهائي بعد انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة.