منتج فيلم "ستاشر" يكشف كواليس فوز فيلمه بـ"السعفة الذهبية": "اتفاجئت وطلعت أجري"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب المنتج محمد تيمور، عن سعادته بفوز فيلمه "ستاشر" بجائزة السعفة الذهبية من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ73.

وقال "تيمور"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إنه تفاجئ فور علمه بحصد الفيلم للجائزة: "اتفاجئت بشدة جدا انا كنت في السينما في الجونة، وعرفت الخبر بالصدفة من صديقة ليا فرنسية بعتتلي، طبعا قلبي وقف مكنتش فاهم هي بتهزر ولا بتتكلم بجد بعدها طلعت من السينما جري لحد ما اتأكدت من الأخبار".

وعن قصة الفيلم قال "تيمور": "الفيلم بيتكلم عن شاب عنده 16 سنة بينزل في رحلة ما في الفيلم عشان يعمل وداع لشخص عزيز عليه بيعمل رحلة معينة لمدة ربع ساعة على الشاشة الموضوع بيبدأ بشكل تشويقي شوية وبعدين بنفهم إيه اللي بيحصل".

وتطرق محمد تيمور في حديثه عن عملية إنتاج الفيلم في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا، قائلًا: "احنا شغالين على الفيلم من 2018 ودي مدة طويلة على فيلم قصير، وفضلنا شغالين لمدة سنة ونص تقريبا بنحاول نقدم على منح من برا مصر أو مصر عشان يجيلينا تمويل نقدر نعمل الفيلم".

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وأضاف: "بنحاول ندور على فرص لتمويل الأفلام واحنا سعداء الحظ جدًا إن احنا صورنا قبل كورونا بشهر فلحقنا أننا نقدم في كان، من حسن حظنا أننا عرفنا نتلم على بعض كلنا ونعمل الفيلم".

وعن التكلفة الإنتاجية للفيلم قال تيمور: "التكلفة المادية للفيلم رقم محرج بنتكلم في حوالي 200 ألف وشوية، وفكرة الوقت مكنتش معتمدة بس على التمويل لكن السيناريو اشتغلنا عليه وطورنا فيه".

وعُرض فيلم ستاشر في بلده مصر خلال مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، إذ يشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وعلق "تيمور"، عن ذلك قائلًا: "ننتظر توزيع جوايز الجونة النهاردة ونتمنى ناخد جايزة".

"ستاشر" هو أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة، بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.