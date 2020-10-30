خالد منصور ينضم للسخرية من فستان رانيا يوسف.. والأخيرة تعلن التحدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
لم تمر ساعات قليلة على سخرية الفنان محمد أنور، من إطلالة الفنانة رانيا يوسف خلال فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي الدولي المقام حاليًا، حتى دخل الفنان خالد منصور على نفس النمط.
نشر "منصور"، الصورة الساخرة التي نشرها "أنور"، وظهر خلالها بـ فانلة ممزقة من منطقة البطن، وقارنها بإطلالة رانيا يوسف الأخيرة إذ ظهرت بفستان يكشف تلك المنطقة، وعلق عليها عبر "تويتر" متسائلًا: "إي الرداء أفضل؟".
من جانبه حرص محمد أنور على الرد قائلًا: "إن شاء الله أنا هكسب الاستفتاء ده"، لتفاجئه رانيا يوسف في تغريدة أخرى: "تفتكر؟".
وانطلق مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة
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