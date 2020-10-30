إليسا تحتفل بعيد ميلادها رفقة محمد حماقي وأصالة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها الذي مر قبل أيام، بحضور الفنانة السورية أصالة والفنان محمد حماقي ومدير أعماله حمدي بدر الذي نشر عدد من الصور التي تجمعهما سويًا.

وعلق "بدر"، على الصور قائلًا: " كل سنة وإنتي طيبة إليسا.. بحبك أوي".

واحتفلت إليسا، الثلاثاء الماضي، بعيد ميلادها الـ48، إذ أنها من مواليد قرية دير الأحمر بالبقاع في 27 أكتوبر 1972.

جدير بالذكر أن إليسا طرحت ألبومها "صاحبة رأي" مطلع أغسطس الماضي، عبر جميع المنصات الإلكترونية، وضم الألبوم 18 أغنية، 12 منها باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène.

