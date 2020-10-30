محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
وجه الفنان جمال سليمان التحية للقائمين على مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة، مثنيًا على دقة التنظيم، ومؤكدا أنهم يعملون ليل نهار لأجل تأمين راحة كل الضيوف.
وأَضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "نجحوا في تحدي كبير، وأي مهرجان فني أقيم السنة دي خاض تحديا كبيرا، من خلال تنظيم تجمع يضم الناس في ظل ظروف كورونا مع الحفاظ على كافة الإجراءات الوقائية".
وتابع جمال "برافو عليهم عملوا كل ما هو ممكن عشان يخلونا نستمر ونرجع نعيش. كورونا كان فظيع وأجواء العزل والإغلاق".
وأكد جمال أنه سعيد بالفعاليات التي حضرها طوال فترة انعقاد الدور الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي "مبسوط جدا بالفعاليات حتى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر جمال سليمان لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي" نجح في التحدي.. وأجواء "كورونا" كانت فظيعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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