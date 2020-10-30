طفل "ميكا" المشارك بـ"الجونة" لـ"الخليج 365": لم أجد صعوبة في تجسيد دوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الطفل المغربي زكريا عنان، إنه لأول مرة يزور مصر، من خلال مشاركته بفيلم "ميكا" للمخرج إسماعيل فروخي بمهرجان الجونة السينمائي.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أجريت اختبار أداء مع مجموعة من الأطفال، والمخرج أُعجب بي واختارني لتقديم الدور".

وتابع زكريا "لم أجد صعوبة في أي شيء يتعلق بالفيلم، أحببت التمثيل كثيرًا، وهو ما لم يجعلني أشعر بأي صعوبة في حفظ الدور أو في الوقوف أمام الكاميرا".

جدير بالذكر أن فيلم "ميكا" المغربي، يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، التي من المقرر إعلان جوائزها مساء اليوم الجمعة 30 أكتوبر.

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