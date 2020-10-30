الليلة حفل ختام وعرض "الضربة الكبرى".. أبرز فعاليات "الجونة السينمائي" اليوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد سبعة أيام من الفعاليات التي انقسمت بين عروض أفلام وندوات تناقش أهم القضايا المتعلقة بالسينما، وجلسات نقاش ومحاضرات، يختتم مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم الجمعة دورته الرابعة بحفل يُقام في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

يبدأ الحفل في السادسة مساء باستقبال نجوم وحضور المهرجان على السجادة الحمراء، على أن يبدأ الحفل فعليًا في إعلان الجوائز في تمام الساعة الثامنة مساء.

قبل الحفل تستمر عروض المهرجان، إذ تستقبل سي سينما 1، فيلم "الضربة الكبرى" في تمام الثانية عشرة ظهرا، وفيلم "لا أبكي أبدًا" في الثالثة إلا ربع.

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وتعرض قاعة سي سينما 2 فيلم "بداية" في الحادية عشرة صباحا، وفي الثانية ظهرا برنامج الأفلام القصيرة 3.

ويشاهد الجمهور في سي سينما 3 فيلم "سوفتي" في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا، وفيلم "جوزيب" في الثانية والربع صباحا.

وتعرض سينما جراند الغردقة في الثالثة عصرا فيلم "ميكا"، وفي السادسة والربع فيلم "صبي الحوت"، وفي التاسعة إلا ربع فيلم "تحت نجوم باريس".

ويُقام في الحادية عشرة صباحا ندوة لفيلم "أرواح المحيط" بحضور المهندس سميح ساويرس.