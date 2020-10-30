محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: أعرب المخرج عمرو سلامة عن سعادته بفوز الفيلم المصري "ستاشر"، بجائزة "السعفة الذهبية" بمهرجان كان بدورته الـ٧٣. وغرد "سلامة" حول الفيلم عبر "تويتر"، قائلا: "الفيلم المصري القصير "ستاشر" يفوز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان 73، خبر يدعو للفخر، مبروك لمصر ولصناعة السينما المصرية ولكل صناع الفيلم". وفاز الفيلم المصري القصير "ستاشر"، بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان فى دورته الـ73. Advertisements وأعلن الحساب الرسمي للمهرجان عبر "تويتر"، فوز الفيلم في تغريدة جاء فيها: "الليلة.. فاز الفيلم القصير "ستاشر"، بالسعفة الذهبية 2020، تهانينا للمخرج المصري سامح علاء على فيلمه". فيلم "ستاشر"، من إنتاج المنتجين محمد تيمور ومارك لطفي ويشاركهم أحمد زيان والفرنسي مارتن جيروم. من ناحية أخرى، فاز الفيلم القصير "ستاشر"، بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

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كانت هذه تفاصيل خبر عمرو سلامة عن فوز فيلم "ستاشر" بالسعفة الذهبية من "كان": مبروك لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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