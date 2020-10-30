تراند اليوم : فيديو| "بسمة وهبة" تكشف معاناتها مع مرض السرطان

روت الإعلامية بسمة وهبة تجربتها مع مرض السرطان، قائلة إنها تعتبر نفسها إحدى محارباته وليست فقط من المتعافيات، لأن السرطان عدو شرس يحتاج إلى سلاح أشد قوة منه وهو الأمل والتفاؤل.

وأضافت في مقابلة مع برنامج "mbc trending": "أنا شكلي قوية جدًا لكن أنا حياتي كلها ابتلاءات، لكن اتعلمت منها أكون قوية ومتفائلة، ربنا بيبتلي اللي بيحبهم وعلى قد اليقين ده ربنا بيكرمك".

وفي ردها على سؤال عن ذهابها إلى لندن مؤخرًا لإجراء فحوصات معينة، أشارت إلى أنها تعاني منذ عام من مشكلتين إحداهما تهدور حالة المعدة بصورة خطيرة والثانية هرمونات نشطة بالرحم وليس ورمًا سرطانيًا كما يعتقد البعض.

وقالت إنها أخبرت طبيبها بأن يستأصل الرحم إن كان هذا هو علاجها الوحيد، لكنه لجأ إلى حل أكثر سهولة بزرع غدة تنتج هرمونًا مضادًا لما يفرزه جسدها من هرمونات نشطة، معتبرة نفسها أنها تعافت حاليًا.

وأوضحت بسمة، أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي لا يقتصر فقط على معرفة المعلومة، لكنه طوق إنقاذ للمرأة حتى تستطيع الحد من انتشار المرض في جسمها، لذلك فهي تحرص في شهر أكتوبر من كل عام على توعية النساء بأهميته.

