الجمعة.. بلاك تيما يحتفل بعيد ميلاده الـ16 على مسرح الساقية

يعود فريق بلاك تيما مجددًا لجمهور ساقية عبدالمنعم الصاوي فى حفل جماهيري بمناسبة عيد ميلاد تأسيسهم السادس عشر يوم الجمعة 6 من نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً على مسرح النهر.
تأسس فريق بلاك تيما في عام 2004 بأعضائه الثلاثة الأساسيين: أمير صلاح الدين،أحمد بحر، محمد عبده. كانت البداية بورشة عمل لكلمات وألحان أغنياتهم التي سيقدموها عبر فريقهم الغنائى "بلاك تيما".
يتميز الفريق بتقديم أنواع موسيقية مختلفة مثل: ريجي - بلوز - جاز - راب - هيب هوب- خماسى (نوبى) - روك.
مما جعل صوت موسيقاهم قريبة لكل الأذواق، بكلمات من قلب الشارع المصري تعبر عن أفكار الناس بمختلف أعمارهم وطبقاتهم.
جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.
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