تفاصيل حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي

ينطلق مساء اليوم، الجمعة، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، وذلك في تمام الساعة الثامنة، ومن المقرر أن تحيي الحفل الفنانة التونسية آمال مثلوثي، وذلك بالتزامن مع احتفالها بإطلاق ألبومها الجديد "يوميات تونس".
ومن المقرر أن يشهد حفل الختام أغنية بعنوان "دقي يامزيكا" من إخراج مريم الباجوري، ويشارك بها عدد كبير من نجوم الفن : "وهم محمد فراج وأرويجودة ويسرا وليلى علوي وسلمي أبوضيف وأمينة خليل وباسل الخياط وإنجي المقدم وبشري وناردين فرج والإعلامية هيلدا خليفة".
وقد أعلن المهرجان، أمس الخميس، عن جوائز منصة الجونة، إذ فاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني (البحرين، السودان) بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير (جائزة مالية بـ15 ألف دولار أمريكي) وشهادة منصة الجونةالسينمائية.
بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند (المغرب) بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج (جائزة مالية بـ15 ألف دولار أمريكي) وشهادة منصة الجونةالسينمائية.
حصل "هاملت من عزبة الصفيح" لأحمد فوزى صالح (مصر) على جائزة بقيمة 20 ألف دولار أمريكي من شاهد وجائزة بقيمة 10 ألف دولار أمريكي من سباركل، كما حصل على مشاركة في إقامة منتدى فيلم إندبندنت الافتراضية المقدمة من فيلم إندبندنت والسفارة الأمريكية، ومشاركة في مبادرة جلوبال فيلم إكسبرشن وغيرها من الجوائز.
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