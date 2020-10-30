بيت الشعر يحيي ذكرى لويس عوض ويحتفي بالشعر اللبناني

بمناسبة الذكري الثلاثين علي رحيل المفكر الكبير لويس عوض، يقيم بيت الشعر العربي " ببيت الست وسيلة" خلف جامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافيةفي السادسة مساء الأحد 1 نوفمبر، صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي للإحتفاء بذكرى المفكر الكبير .
ومن المقرر ان يشارك في الصالون: أحمد عبد المعطي حجازي، سعيد توفيق، حسن طلب، شعبان يوسف، السماح عبد الله.
وفي الرابعة عصر نفس اليوم تقام ورشة شعراء جامعات مصر، الورشة مخصصه هذا الأسبوع للشعر اللبناني الحديث .
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