الغاء أسبوع الموضة للرجال في لندن… والسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعتين

أعلن منظمو أسبوع الموضة الذي يقام في لندن خلال شهر كانون الثاني أن الحدث المخصص عادة لمجموعات الرجال، لن ينظّم عام 2021 بسبب جائحة كورونا.

وتشهد لندن سنوياً 4 أحداث ينتظرها عالم الأزياء، هي أسبوعا موضة لمجموعات أزياء الرجال يقامان في كانون الثاني وحزيران، واثنان يقدمان مجموعات نسائية في شباط وأيلول، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

لكنّ العاصمة البريطانية ستكتفي هذا العام بثلاثة أسابيع للموضة، إذ أعلن مجلس الأزياء البريطاني، وهو الهيئة المسؤولة عن الترويج للأزياء البريطانية، أن أسبوع الموضة المقبل سيمتد من الجمعة 19 شباط 2021 إلى الثلاثاء 23 منه، داعياً في بيان مصممي الملابس الرجالية إلى المشاركة في الحدث.

واعتباراً من حزيران، سيصبح أسبوع الموضة محايداً إذ سيشمل المجموعات الرجالية والنسائية والمختلطة على السواء.

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وأوضح البيان أن هذا القرار اتُخِذ “في ضوء المناخ الحالي” الناجم عن الجائحة، واستناداً إلى “التحديات المتعلقة بحركة البضائع والعيّنات والأشخاص في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، وانطلاقاً من الاستطلاعات والحلقات النقاشية مع المصممين.

ويأتي هذا التغيير في الجدول الزمني وسط إعادة نظر عميقة في صناعة الأزياء دعا إليها ناشطون بيئيون وأعضاء حركة “إكستنكشن ريبيليين” بهدف لجم الإنتاج المحموم للملابس.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجلس الأزياء البريطاني كارولين راش: “في وقت تتجه صناعة الأزياء نحو مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية هدفنا هو الاستمرار في إعادة تعريف نموذج أسبوع الموضة لدينا، والاعتماد على الابتكار الرقمي والتكنولوجي من خلال تقديم الأفكار والحلول التي تصلح لكل دور الأزياء”.