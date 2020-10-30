تراند اليوم : إبتلاء خطير يدمر بسمة وهبة :مش هتخلف تاني – فيديو

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة عن حياتها وتجربتها مع مرض السرطان، الذي أكدت أنها تعتبر نفسها إحدى محارباته وليست فقط من المتعافيات، لأن السرطان عدو شرس يحتاج إلى سلاح أشد قوة منه وهو الأمل والتفاؤل.

أضافت بسمة وهبة في لقاء مع برنامج “mbc trending” قائلة: “أنا شكلي قوية جدا لكن أنا حياتي كلها ابتلاءات، لكن اتعلمت منها أكون قوية ومتفائلة، ربنا بيبتلي اللي بيحبهم وعلى قد اليقين ده ربنا بيكرمك”.

وعن ذهابها إلى لندن مؤخرًا لإجراء فحوصات معينة، قالت بسمة إنها تعاني منذ عام من مشكلتين إحداهما تهدور حالة المعدة بصورة خطيرة والثانية هرمونات نشطة بالرحم وليس ورمًا سرطانيًا كما يعتقد البعض، وأخبرت طبيبها أن يستأصل الرحم إن كان هذا هو علاجها الوحيد، ولكنه لجأ إلى حل أكثر سهولة بزرع غدة تنتج هرمونًا مضادًا لما يفرزه جسدها من هرمونات نشطة، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها تعافت حاليًا.

أكدت بسمة وهبة أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي لا يقتصر فقط على معرفة المعلومة، ولكنه طوق إنقاذ للمرأة حتى تستطيع الحد من انتشار المرض في جسمها، لذلك فهي تحرص في شهر أكتوبر من كل عام على توعية النساء بأهميته.

يذكر أن بسمة وهبة سافرت إلى لندن الفترة الماضية لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا هو من تمكن من تشخيص حالتها.