تراند اليوم : النمبر وان بيستعرض عضلاته : غلب الأسد – فيديو

نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه على Instagram لتحدِ بينه وبين حيوان اللايجر، أثناء تواجده في دبي.

ألقى رمضان بالحبل إلى قفص اللايجر الذي اجتذبه وبدأ يجذبه باتجاهه عن طريق أنيابه، ليبدأ محمد رمضان التحدي ويحاول جذب الحيوان إلى سور القفص، وهو ما نجح فيه بعد شد وجذب من الطرفين.

أشاد أحد المضيفين لمحمد رمضان ببراعة الممثل المصري قائلا إنه أول شخص يتغلب على اللايجر في التحدي، فيما كتب رمضان معلقًا على الفيديو ” التحدي أول واحد يفوز على اللايجر .. ابطال عالم حاولوا ومقدروش”.

يذكر أن حيوان اللايجر هو خليط تزاوج ذكر الأسد وأنثى النمر.