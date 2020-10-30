تراند اليوم : بملابس مكشوفة – شاهد صافيناز هتفرجك عي اوضة نومها

– شاركت الراقصة الاستعراضية صافيناز جمهورها بصورة جديدة في أحدث ظهور من غرفة النوم ، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

ونالت هذه الصورة غضب عدد كبير من متابعيها حيث وصفها البعض بالجريئة والتى تجاوزت كل الخطوط الحمر، وتساءلوا متى تتوقف الراقصة صافيناز عن حركات الإغراء والإثارة.

يذكر أن الراقصة صافيناز، أحيت حفل رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل الجيزة، وذلك ضمن احتفالات العام الجديد 2020، حيث استعرضت رشاقتها فى الرقص وسط تفاعل من الجمهور الذى حضر الحفل.