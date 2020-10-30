تراند اليوم : المخرج خالد جلال يفتتح العرض المسرحي “ديجافو” بالهناجر..الخميس المقبل

يفتتح قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال ، العرض المسرحي ” ديجافو ” فى السابعة من مساء يوم الخميس المقبل ٥ نوفمبر، على مسرح مركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية.
العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، والبطولة لـ :تامر نبيل، أحمد السلكاوي، محمـد يوسف، بسمة ماهر، رحمة أحمد”، ديكور أحمد آمين، أزياء مروة عودة، موسيقي محمد عبدالله، إضاءة أحمد الدبيكي، مساعدو الإخراج :أحمد رضا، مها سامى، محمد عبدالمحسن، مخرج منفذ أحمد سيف، تأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحى “إثبات العكس”، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.
” ديجافو ” يُقدم يوميا، ماعدا يوم الإثنين إجازة المسرح، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين.