تراند اليوم : المخرج خالد جلال يفتتح العرض المسرحي “ديجافو” بالهناجر..الخميس المقبل

يفتتح قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال ، العرض المسرحي ” ديجافو ” فى السابعة من مساء يوم الخميس المقبل ٥ نوفمبر، على مسرح مركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية.

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، والبطولة لـ :تامر نبيل، أحمد السلكاوي، محمـد يوسف، بسمة ماهر، رحمة أحمد”، ديكور أحمد آمين، أزياء مروة عودة، موسيقي محمد عبدالله، إضاءة أحمد الدبيكي، مساعدو الإخراج :أحمد رضا، مها سامى، محمد عبدالمحسن، مخرج منفذ أحمد سيف، تأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحى “إثبات العكس”، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

” ديجافو ” يُقدم يوميا، ماعدا يوم الإثنين إجازة المسرح، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين.