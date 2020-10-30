تراند اليوم : صورة لكريم عبد العزيز وهوا طفل علي رجل مني ذكي يثير الجدل – إتفرج

بدأ اليوم عرض أولى حلقات مسلسل “نمرة اتنين” الذي يشترك في بطولته عدد من النجوم منهم الفنانة منى زكي، والتي تنتظر عرض حلقتها خلال الأيام المقبلة عبر منصة شاهد VIP.

وأثارت صورة لمنى زكي من كواليس المسلسل الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت منى وهي تحمل طفلًا صغيرًا، وبدت ملامح الطفل شديدة الشبه بملامح الفنان كريم عبد العزيز في فيلم “المشبوه” والذي شارك في بطولته وهو طفل مع عادل إمام وسعاد حسني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بشكل كبير خلال الساعات الماضية، وأبدوا اندهاشهم من تشابه الملامح الشديد بين الطفل وبين كريم عبد العزيز.

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مسلسل “نمرة اتنين” فكرة آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولة الحلقات كل من: منة شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد السعدني، ساره طيبه، سينثيا خليفة، نهى عابدين، وآخرين.