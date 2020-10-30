تراند اليوم : شاهد ..شاب مجنون يحاول اغتصاب هيا مرعشلي وفض عشاء بكارتها

أعاد الناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا طرح وتداول مقطع فيديو فاضح تظهر فيه الفنانة السورية الشابة هيا مرعشلي في أوائل أدوارها تستحم عارية في حمام منزلها ضمن مسلسل القربان السوري

وظهرت مرعشلي في الفيديو كما ولدتها أمها تسكب المياه على جسدها العاري بقصد الاستحمام مع تواج شقيقها المعاق عقليا في نفس المنزل

وعرض المشهد صعوبة تعامل المجتمع مع ردات الفعل الغير متوقعة من المتخلفين العقليين وسيطرة الشهوات على عقولهم في سن معينة وعد مراعاة قربة الدم بين الأخ وشقيقته

وتصدرت مرعشلي الترند بعد تكرار الفيديو عبر السوشيال ميديا ولاحظ الجمهور الفرق الكبير بين ظهور مرعشلي في حينها والفرق الكبير في اطلالاتها الحالية

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واستنكر الجمهور عمليات التجميل التي جردت مرعشلي الطفلة من برائتها بوقت مبكر خاصة بعد وفاة والدتها رندة مرعشلي وشائعات الخلافات الكبيرة بينها وبين والدها طارق مرعشلي

وكانت مرعشلي قد أثارت الكثير من الجدل بما سماه الجمهور اطلالة فاضحة بفستان قصير من خلال حسابها الرسمي عبر انستجرام خلال مباركتها لزميلتها بمولودها الأول رفقة روعة السعدي

ويشار الى ان مرعشلي كانت قد شاركت في موسم 2019 ببطولة مسلسل دقيقة صمت وجلسات نسائية وعندما تشيخ الذئاب بعد أن قررت الغياب عن موسم 2020 بسبب قلة العروض وهزالتها الفنية

والجدير ذكره أن هيا كانت قد نفت أخبار ارتباطها أون خطبيتها من مواطنها وزميلها ناصيف زيتون والذي أطلقها العديد من ناشطي السوشيال ميديا