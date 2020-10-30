فن ومشاهير

تراند اليوم : بصدر بارز – شاهد نسرين طافش جننت شباب الجونة

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مصطفى العيسوى 0 تبليغ

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شاركت الفنانة والنجمة السورية نسرين طافش متابعيها وجمهورها عبر منصة انستجرام من خلال حسابها الرسمي اطلالة مختلفة عن سابقاتها بسروال جينز ملون وبلوز فوسفورية اللون قصيرة أظهرت فيها جزء واسع من بطنها

وعمدت طافش في ظهورها الجديد على اسدال شعرها المرتب على كتفيها مع مكياج خفيف لتضيف لاطلالتها أنوثة طاغية تغزل فيها الجمهور عبر التعليقات

وأثنى الجمهور على ظهور طافش الكاجوال والعفوي بعد اطلالاتها المنمقة والرسمية بفساتين طويلة حمراء ونارية خلال حضورها لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة في مصر

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والجدير بالذكر ان طافش كانت قد شاركت في بطولة مسلسل ختم النمر في الموسم الكاضي واحتلت الترند رفقة أحمد صلاح حسني في بطولة العمل

كما كشفت طافش عن احتمال زواجها المرتقب في عام 2021 من حبيبها السري دون الكشف عن باقي التفاصيل على خلفية لقاء صحفي من مهرجان الجونة

ويشار الى ان نسرين تشارك في بطولة مسلسل الوجه الآخر رفقة ماجد المصري ويمتد العمل طيلة 45 حاقة وكشفت طافش عن مفاجآت عديدة بانتظار الجمهور في طيات العمل في الحلقات المقبلة

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