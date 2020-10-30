رامز أمير حديث “تويتر” بعد فاصل استعراضي في الجونة

متابعة بتجـــــــــــــرد: تصدّر الفنان المصري الشاب رامز أمير لائحة الأكثر تداولاً بموقع “تويتر”، بعدما جذب الأنظار إليه باستعراض لياقته البدنية العالية على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة الذي يختتم فعالياته خلال الساعات القليلة المقبلة.

ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صور رامز أمير التي قدم خلالها فاصلاً استعراضياً من الحركات الأكروباتية التي جعلت كثيرين يتوقعون له مستقبلاً جيداً مع افلام الحركة بشرط الحفاظ على مستواه الحالي.

ويشارك رامز أمير في مسلسل “نجيب زاهي زركش”، مع النجم يحيى الفخراني، حيث بدأ تصوير مشاهد المسلسل الذي من المُقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

جدير بالذكر أن آخر ظهور لرامز أمير، في بمسلسل “الاختيار”، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة “البرث”.