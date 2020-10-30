شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: قتل الأبرياء صنع الإرهاب والدين الإسلامى برىء من هؤلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم اللبنانى راغب علامة عن رفضه للعمليات الإرهابية التى يتم تنفيذها باسم الدفاع عن الدين الإسلامى ونسب الإرهاب لدين معين، وغرد علامة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "الإرهاب لا دين له. قتل الأبرياء هو من صنع الإرهاب. الدين الإسلامى برىء من هؤلاء الذين يقتلون ويشوّهون صورة الإنسان المسلم الذى اتبع دين التسامح والمحبة".



راغب علامة على تويتر

وأضاف الفنان راغب علامة، فى تعليقه على حادث القتل الإرهابى فى فرنسا، قائلا: "المسلم الذى يقتل بريئاً فى فرنسا أو غيرها فهو يضع سكينه فى قلب الدين الإسلامى، إنهم إرهابيون وليسوا مسلمين.. لا للإرهاب".

ويشار إلى أنه عن حادث الإرهاب في نيس، قال مسئول الادعاء فى قضايا الإرهاب بفرنسا إن منفذ هجوم نيس أصيب بجروح من نيران الشرطة ولا زال على قيد الحياة، مشيرا إلى أن المشتبه به قتل ثلاثة أشخاص داخل كنيسة بمدينة نيس وصل بالقطار حاملا بطاقة هوية تابعة للصليب الأحمر الإيطالي، مضيفا أنه بدل ملابسه في محطة القطار ثم ترجل إلى الكنيسة ليشرع في هجومه.

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وقال جان - فرانسوا ريكارد إن المهاجم تونسي ولد في عام 1999 ووصل مدينة بارى الإيطالية يوم التاسع من أكتوبر، وأضاف المسئول الفرنسى أن كاميرات المراقبة أظهرت الشاب في محطة القطار فى نيس، مشيرا إلى أنه سار منها لمسافة 400 متر حتى كنيسة نوتردام.

وكانت قد أعلنت فرنسا إجراءات عديدة كرد فعل على الحادث الذى شهدته مدينة نيس الفرنسية، حيث لا تزال مدينة نيس السياحية الواقعة جنوب غرب فرنسا تعيش تداعيات الصدمة جراء حادثة الطعن التي شهدتها كاتدرائيتها صباح الخميس.

ووفقا لموقع العربية، فبعد إعلان حالة التأهب الأمنية القصوى جنوب البلاد، وصل الرئيس الفرنسي إلى المدينة، ليؤكد تضامنه مع أهلها في وجه الاعتداء المروع.