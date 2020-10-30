شكرا لقرائتكم خبر عن ريم سامى بإطلالات أنيقة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة الصاعدة ريم سامى فى النصف الثانى من فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى الذى يختتم فعالياته اليوم الجمعة، وشاركت ريم سامى بإطلالتين أنيقتين وجذابتين على السجادة الحمراء خلال العروض الخاصة للأفلام، وخطفت أعين عدسات الكاميرات برشاقتها وجمالها.



ريم سامى

وأعربت ريم سامى عن سعادتها بحضور الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التى تحضر فيها فعاليات المهرجان بل إنها تحرص على حضور فعالياته لمشاهدة الأفلام المختلفة سواء عربية أو أجنبية وايضا حضور الندوات.

وأكدت ريم أن مهرجان الجونة السینمائي يضم ثقافات سينمائية مختلفة، ويعد واجهة حضارية وثقافية، وواحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن المهرجان يهتم بعرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها.



ريم سامى

وكانت ريم سامى قد تألقت وحققت نجاحاً كبيراً فى مسلسل "البرنس" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وحازت على إشادة الجمهور والنقاد، إذ جسدت شخصية شقيقة محمد رمضان فى العمل الذى كتبه وأخرجه شقيقها المخرج محمد سامى، وشاركت فى بطولته مع محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.

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ريم سامي



اطلالة ريم سامى على السجادة الحمراء



ريم سامى على السجادة الحمراء



الفنانة ريم سامى



اطلالة ريم سامى على السجادة الحمراء