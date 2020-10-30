شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة وحماقى يحتفلان بعيد ميلاد النجمة اللبنانية إليسا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها مع مجموعة من الأصدقاء، على رأسهم النجمة أصالة، والنجم محمد حماقى، وعدد من أصدقائهم، حيث وجهت قبل أيام إليسا رسالة شكر لكل من هنأها بعيد ميلادها عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة: "أشعر بسعادة كبيرة بكل الرسائل الجميلة التى أتلقاها فى عيد ميلادى شكرًا لكل كل فرد منكم، أيها الأصدقاء، الفنانون، المعجبون وكل من يهتم أتمنى أن نكون قادرين على الاحتفال فى ظروف أفضل".



إليسا وحماقى وحمدى بدر

وحصلت إليسا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما فى ذلك ثلاث جوائز الموسيقى العالمية، وست جوائز الموريكس دور، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية، ما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق فى الشرق الأوسط، صنفتها مجلة فوربس الأمريكية عام 2017 من أغنى الفنانين فى العالم العربى بثروة قدرت بـ43 -48 مليون دولار.

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اليسا وأصالة وحماقى وأصدقائهم

وكانت أبرزت الصفحة الرسمية للجائزة العالمية "World Music Awards" إصدار فيديو كليب النجمة اللبنانية إليسا الجديد "هنغنى كمان وكمان"، حيث نشرت الصفحة عبر موقع "إنستجرام"، صورة البوستر الرسمى للأغنية، معلقة عليها "النجمة اللبنانية إليسا تطلق أغنيتها الجديدة هنغنى كمان وكمان فى فيديو ممتع مع النجمة هيفا وهبى وبعض معجبيها الأوفياء و جميع عائداته تذهب إلى الأعمال الخيرية".

إليسا من مواليد 27 أكتوبر 1972 تلقت تعليمها الأولى فى مدرسة داخلية، وكانت لا ترى عائلتها إلا أيام العطلات، ثم التحقت بكلية العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية لكنها لم تكمل دارستها الجامعية.

بدأت نشاطها الفنى وهى فى العاشرة عن طريق الاشتراك فى المناسبات الاجتماعية، وفى عام 1992 شاركت فى برنامج (استوديو الفن) ونالت عنه الميدالية الفضية وهو ما دفعها إلى استكمال مسيرتها الغنائية وإحياء العديد من الحفلات الغنائية حتى عام 1999 الذي أصدرت فيه ألبومها الأول "بدي دوب" والذي حقق نجاحًا باهرًا، وقدمت بعده عدة ألبومات مثل "عايشالك، أحلى دنيا، أيامى بيك، تصدق بمين، أسعد واحدة".