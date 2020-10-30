بعد 3 سنوات من المواعدة.. سكارليت جوهانسون وكولن جوست يتزوجان

متابعة بتجــــــــــــرد: تزوجت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون من خطيبها الممثل الأميركي كولن جوست في حفل سري خلال الأسبوع، وذلك بعد 3 سنوات من المواعد وأكثر من عام على الخطوبة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن سكارليت جوهانسون البالغة من العمر 35 عاما والنجم كولن جوست صاحب الـ 38 عاما، تزوجا هذا الأسبوع بعد خطوبتها في مايو 2019 الماضي في حفل بسيط في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبدأت مواعدتهما منذ 3 سنوات تقريبًا، واعلنا خطبتهما رسميًا منتصف العام الماضي، حتى تزوجا، لتكون هذه الزيجة الثانية للنجمة الشهيرة بعد زواجها من ريان رينولدز.