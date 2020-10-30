متابعة بتجـــــــــــرد: طالبت أسرة الفنان الراحل أحمد زكي، بفرض الحراسة على ممتلكاته التي أهدرت بعد وفاة نجله هيثم، وذلك من خلال رفعها دعوى قضائية، بعدما تأكدت من أن هذه الممتلكات تتعرض للهدر.
وأكدت منى عطية، شقيقة زكي خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنها عقب جنازة هيثم طالبت أشرف زكي، باقتناء هذه الممتلكات لتكون في حيازة أسرته، إلا أنه رفض وصمّم على وضعها بمتحف خاص، ومرّت أيام وشهور، لتُفاجأ أسرته بإهدار هذه المقتنيات القيّمة التي تؤرخ لفنان كبير في قمية أحمد زكي.
وأكدت أن أسرتها لا تطمع في ميراث الراحل أو ثروته، وكل ما يهمها هو أرشيفه، وممتلكاته الفنية، موضحة أنها قدّمت فيديوات لهيئة المحكمة تثبت من خلالها إهدار مقتنيات أحمد زكي، والعبث بها، وفقدان بعضها.
وناشدت منى، وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، النظر في الأمر، ومساعدتها في حفظ مقتنيات أحمد زكي، ومراعاة مشواره الفني والأعمال الهادفة التي قدمها للسينما وللمجتمع المصري، بعدما شاهدت تاريخ أحمد زكي، مغطى بالأتربة، وتحطم بعض أشرطة أفلامه.
كانت هذه تفاصيل خبر أسرة أحمد زكي تقيم دعوى قضائية لحراسة ممتلكاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.