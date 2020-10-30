أسرة أحمد زكي تقيم دعوى قضائية لحراسة ممتلكاته

متابعة بتجـــــــــــرد: طالبت أسرة الفنان الراحل أحمد زكي، بفرض الحراسة على ممتلكاته التي أهدرت بعد وفاة نجله هيثم، وذلك من خلال رفعها دعوى قضائية، بعدما تأكدت من أن هذه الممتلكات تتعرض للهدر.

وأكدت منى عطية، شقيقة زكي خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنها عقب جنازة هيثم طالبت أشرف زكي، باقتناء هذه الممتلكات لتكون في حيازة أسرته، إلا أنه رفض وصمّم على وضعها بمتحف خاص، ومرّت أيام وشهور، لتُفاجأ أسرته بإهدار هذه المقتنيات القيّمة التي تؤرخ لفنان كبير في قمية أحمد زكي.

وأكدت أن أسرتها لا تطمع في ميراث الراحل أو ثروته، وكل ما يهمها هو أرشيفه، وممتلكاته الفنية، موضحة أنها قدّمت فيديوات لهيئة المحكمة تثبت من خلالها إهدار مقتنيات أحمد زكي، والعبث بها، وفقدان بعضها.

وناشدت منى، وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، النظر في الأمر، ومساعدتها في حفظ مقتنيات أحمد زكي، ومراعاة مشواره الفني والأعمال الهادفة التي قدمها للسينما وللمجتمع المصري، بعدما شاهدت تاريخ أحمد زكي، مغطى بالأتربة، وتحطم بعض أشرطة أفلامه.