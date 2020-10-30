حفل زفاف درّة.. الأسبوع المقبل؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أفادت بعض المصادر الصحفية أن حفل زفاف الفنانة التونسية درة، إلى المهندس هاني سعد سيتم خلال منتصف الأسبوع المقبل بمنتجع الجونة المصري.

وكانت الفنانة التونسية قد رفضت الحديث عن الموعد، مؤكدة أنها ستعلن عنه بنفسها.

وتجرى حالياً، الاستعدادات الأخيرة للحفل حيث اختارت درة، مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، ليصمم فستان زفافها، الذي عُرض أخيراً ضمن مجموعة فساتين الزفاف لخريف وشتاء 2021.

كانت درة، قد كشفت عبر برنامج “تريندينغ” أنها تنشغل في ترتيبات حفل زفافها، ما تسبب في غيابها عن مهرجان الجونة، ومن المنتظر أن يقتصر الحفل على أهل العروسين والأصدقاء المقربين منهما.

وبدأ ظهور درة، مع هاني سعد، في بدايات العام الحالي، بعد انتشار صور عدّة لهما في مناسبات خاصة، ما جعل كثيرين يتوقعون وجود علاقة عاطفية بينهما.