قصة جاكي ريان.. مواجهة مع شياطين النفس تحت شعار أكون أولا أكون

متابعة بتجــــــــــــرد: في أجواء رياضية تجمع بين التحدي والدراما والكوميديا، تدور أحداث فيلم Blackjack: The Jackie Ryan Story الذي يحكي قصة البطل الرياضي جاكي ريان الغاضب الثائر والمهتم بذاته، الذي نشأ في ضواحي بروكلين ومارس كرة السلة وأصبح واحداً من أساطيرها.

يحلم ريان دائماً أن يصبح لاعب كرة سلة محترفاً مشهوراً يكسب الملايين ويحقق النجومية، ولكن يبدو أن حلمه يتبخر بسبب إهماله وإدمانه للحفلات والسهر.

ويعمل الفتى الطموح في البناء جنباً إلى جنب مع والده المتغطرس (أركيت) الذي يعتقد أن أية رياضة ما عدا البيسبول مضيعة للوقت، وجريمة لا تغتفر.

ويشارك ريان في مسابقة احتفائية، وتلتقطه عين خبيرة تكشف عن موهبته وتراهن عليها، ويتم دعوته للاشتراك في فريق نيوجيرسي للسلة، ويشعر أن حلمه قارب على أن يصبح حقيقة، ويقرر الوقوف مع النفس في مواجهة صادقة اضطرارية، تساعده في ذلك صديقته القديمة.

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ويتأكد الصبي الموهوب أن لحظة المواجهة قد جاءت «يكون أو لا يكون» ويعزم على أن يواجه شياطين النفس، ومشاكله الأسرية، وخلافاته مع أبيه، وعلاقاته الاجتماعية المضطربة، ويعيد توجيه مسار حياته لكي يقتنص الفرصة التي لا تتكرر.

الفيلم الذي يعرض في 30 أكتوبر من إخراج داني أبيكاسر، وسيناريو أنطونيو ماكيا، وبطولة آشلي جرين، براندون توماس لي، روبرت ديفي، جريج فينلي، ديفيد أركيت.