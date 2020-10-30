خواكين فينيكس.. كيف سيتقمص “نابليون”؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: برع النجم العالمي خواكين فينيكس في تجسيد الشخصيات الصعبة والمعقدة حيث اقترن اسمه بالعديد من الأدوار ذات الطابع الخاص، “الجوكر” كما يلقبه جمهوره بعد النجاح الكبير لفيلم Joker المقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، يستعد حاليًا لتجسيد شخصية نابليون بونابرت في فيلم جديد بعنوان Kitbag، وهو فيلم سيرة ذاتية عن الإمبراطور الفرنسي في القرن التاسع عشر، كما أنه يحضر لفيلم C’mon C’mon، بمشاركة كل من جابي هوفمان، كوبر جاك روبن، خديجة إيما نيومان، تأليف وإخراج مايك ميلس… فكيف ستكون استعداداته للعملين الجديدين؟

فينيكس النجم الأوسكري وصائد الجوائز خسر 22 كيلوغراما من وزنه ليتمكن من تجسيد شخصية “الجوكر” وهي ليست المرة الأولى التي يقدم فيها على تغيير جذري في شكله ليخلق لنفسه مساحة مميزة من أجل الشخصيات التي يقدمها، فخلال مسيرته الفنية، أقدم على أفعال غريبة لإثبات موهبته والوصول بالتجسيد إلى مرحلة التوحد مع الشخصية.

في عام 2005 قدم خواكين شخصية المغني جوني كاش، في الفيلم الشهيرWalk the Line، وخضع للعديد من التدريبات المكثفة، من أجل تقريب الشبه بين صوته وصوت المغني، وقضى شهورًا عديدة في تعلم الجيتار.

وفي فيلم Ladder 49، كسر خواكين قواعد المهنة والتقرب أكثر من الدور، لدرجة أنه قدم في أكاديمية المطافئ، واستمرت دراسته هناك 6 أسابيع، وذلك من أجل القيام بدور رجل المطافئ. كما جوع خواكين نفسه لإتقان دور سيدنا عيسى في فيلم Mary Magdalene والتزم بتناول ما يعادل 300 سعر حراري فقط، وأطال شعره ولحيته.

وجسد خواكين شخصية الإمبراطور الروماني كومودوس، المعروف على مر التاريخ بأنه الإمبراطور ذو الشخصية السادية في فيلم Gladiator، الذي كان ينظم مصارعات بين شعبه والحيوانات ويسعد بمشاهدة الحيوانات تفترسهم، ولجأ خواكين، إلى زيادة وزنه كي يبدو مرفهًا مثله، كما قص شعره وكان يحمل سيفه في كل مكان حتى غرفته في الفندق.