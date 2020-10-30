سخرية من "فتحة" فستان رانيا يوسف.. والفنانة ترد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار فستان الفنانة المصرية رانيا يوسف الذي ظهرت به الخميس، خلال فعاليات مهرجان الجونة، موجة سخرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وشارك الفنان المصري محمد أنور بنشر صورة لفستان رانيا يوسف مع صورة أخرى تظهر ارتداءه ملابس مع فتحة عند منطقة البطن، قائلا: "نفس الشيء لكنكم تحبون رانيا يوسف"، كما نشر الفنان خالد منصور الصورة مازحا: "من ارتداه بصورة أفضل؟".



بدورها ردت الفنانة رانيا يوسف بتعليق على صورة محمد أنور قائلة: "تفتكر"، مع وجوه ضاحكة. Advertisements

بدأت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة الماضي، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، ويكرم المهرجان في دورته الرابعة الفنان خالد الصاوي بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي. ويعرض المهرجان الذي يرفع شعار "سينما من أجل الإنسانية" نحو 65 فيلما من 40 دولة ضمن عدة مسابقات وبرامج متعددة.



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