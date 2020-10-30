عاصي الحلاني يتذكر والدته بكلمات مؤثرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تذكر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والدته الراحلة بكتابة كلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ونشر عاصي الحلاني صورة تجمعه بوالدته الراحلة وعلق قائلا: "تحت أقدامها تنام آخر أمنياتي.. وفوق رأســها أجمل محطات القبل.. أمي وهل بعد أمي تنطق الجمل".

ويستعد عاصي الحلاني لإقامة حفل على مسرح "النافورة" في دار الأوبرا المصرية في الرابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته التاسعة والعشرين.



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