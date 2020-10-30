للمرة الثالثة.. سكارليت جوهانسون تدخل القفص الذهبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزوجت النجمة الهوليوودية سكارليت جوهانسون للمرة الثالثة، وأقامت مع زوجها الممثل كولين جوست حفلة زفاف بحضور محدود في نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلنت جوهانسون عن حفل زفافها من خلال منشور عبر حساب جمعية "ميلز أون ويلز" الخيرية على موقع "أنستقرام" جاء فيه أن الممثلين تزوجا "بحضور عائلتيهما والقريبين منهما، مع التزام التدابير الوقائية الخاصة بجائحة كوفيد-19".

وأضافت الجمعية التي تعنى بتوزيع وجبات غذائية أن "أمنية العروسين في زواجهما هي المساعدة في إحداث فرق في حياة كبار السن المحتاجين في هذه المرحلة الصعبة، من خلال دعم ميلز أون ويلز أمريكا"، داعية متابعيها إلى التبرع لها.

وكانت خطوبة جوهانسون (35 عاماً) وجوست (38 عاماً) عقدت في مايو/أيار 2019.

واعتبِرَت جوهانسون إحدى الممثلات الأعلى أجراً في العالم عام 2019، ومن أبرز أفلامها "بلاك ويدو"، في حين أن جوست هو مؤلف برنامج "ساترداي نايت لايف" التلفزيوني ونجمه.

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وقبل جوست، كانت النجمة الأمريكية متزوجة من الممثل الكندي راين رينولدز والصحافي الفرنسي رومان دورياك.

وبعد سلسلة من الأدوار خلال طفولتها، لمع نجم جوهانسون عام 2003 في فيلم صوفيا كوبولا الكوميدي الرومانسي "لوست إن ترانسلايشن" الحائز جائزة أوسكار.

ورشحت جوهانسون مرتين لجائزة أوسكار العام المنصرم عن فيلمي "جوجو رابيت" و"ويدينج ستوري".

وبالإضافة إلى مهنتها التمثيلية، كانت لسكارليت جوهانسون تكراراً مواقف داعمة للقضايا النسوية، إذ كانت في طليعة ممولي حركة "تايمز آب" التي تهدف إلى الدفاع عن ضحايا التحرش والعنف الجنسي.