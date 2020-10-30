شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفائزين بجائزة العمل الأول فى مهرجان شرم الشيخ بدورته الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته الخامسة برئاسة المخرج مازن الغرباوى عن جائزة العمل الأول للشباب 2020 (جائزة المخرج عصام السيد) النسخة الثانية، والتى تتشكل لجنة تحكيمها من الدكتورة رانيا فتح الله والكاتبة رشا عبد المنعم والدكتور محمد عبد الرحمن الشافعى.

فاز بالمركز الأول من القاهرة محمد هاشم عن عرض "أصحاب السعادة"، وفاز أشرف محمد على من الإسكندرية بالمركز الثانى عن عرض "ماراصاد"، أما المركز الثالث فكان من نصيب مايكل مجدى من محافظة الجيزة عن عرض "الدخان".

Advertisements



الفائزون

كان قد تقدم للتسابق 25 عرضا مسرحيا لـ25 مخرجا شابا من كل محافظات مصر، ودخل قبل إعلان تلك النتيجة عروض متميزة للقائمة القصيرة منها عرض "رورى صاحب القضية سالفة الذكر" لمصطفى أحمد، و"حكايات شعبية" لعبده بكرى، و"المشكلة" لمحمد شبابيك، و"الشاطئ" لضياء الدين زكريا، و"كلهم أبنائى" لنور محمد، و"صدى الصمت" لعبد البارى سعد.



لجنة التحيكم في مسابقة العمل الاول

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم، تقام خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020 فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي والتي كانت قد ارجئت بسبب جائحة كورونا.