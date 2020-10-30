شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مداخلة محمد صبحى كاملة مع وائل الإبراشي وتعليقه على الإساءة للرسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 المداخلة الكاملة للفنان محمد صبحي مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، بعدما أساء البعض فهمها ونشرها حسب أهوائه وأغراضه، فقد اقتطع الكثير من الجماعات الإخوانية ومواقعها أجزاء من المداخلة، خاصة فيما يخص بالإساءة للرسول محمد صلي الله عليه وسلم وكيفية التعامل معه على السوشيال ميديا وهاجموا الفنان محمد صبحي وهذه هى المداخلة كاملة دون اقتطاع :

وقال الفنان محمد صبحى عن الإساءة للنبى محمد صلى الله عليه وسلم، "الرد على الإساءات بضرورة أن يتخلق الناس بأخلاق الرسول، صلى الله عليه وسلم، فالإسلام دين عظيم ونحن نعظمه بسلوكنا وأنا من أكثر المدافعين عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاقى، وفى ناس بترمى القمامة بالشارع وتسب وتلعن وتسألك نزلت بوست للدفاع عن الرسول ولا لأ.. أنت مالك".

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وأضاف محمد صبحى، "مستعد أن أهدى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مسسلسل "فارس بلا جواد" لإذاعته فى فرنسا، بشرط أن لا يتهمنى بمعاداة السامية وأن يعتبرها حرية تعبير مثل الرسومات المسيئة، فالصهيونية ليست ديناً إنها مخطط لحكم العالم، مثل الإخوان المسلمين، بادعائهم الإسلام والصهيونية بادعاء اليهودية، وما فيش واحد فى مصر فى الثمانينات والتسعينات إلا ودعى إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وأنا قولت للطلبة لن أطالبكم بمقاطعة البضائع الأمريكية ولا الإسرائيلية لأنهم لن يموتوا من الجوع ولكن قاطعوا ما هو سىء فى داخلكم.

وتابع: "لم أر المنظمات والهيئات الإسلامية بوضع بوست ولا يوجد صوت عربى واحد متزن أن يتكلم أو صوت يجتمع عليه، كلنا لدينا عيوب وكلنا نخطئ وكلنا لدينا تصرفات خاطئة وكلما نرى الرسول قدوتنا "هنلم نفسنا".

وأكد أنه يعرف أن الكورونا سوف تطول وأن المسرحية الأخيرة تم عرضها على التليفزيون وأن قدراته الإنتاجية لن تساعده على أن يعرض مسرحية بنسبة إشغال 25 %، ونحضر حاليا لـ50 سنة فنية فى 15 ديسمبر وسيتم تكريم النجوم ومن وقفوا خلف الكاميرا وسوف أشكرهم أمام الكاميرات وسيتم تكريم الفنانين الراحلين والأحياء أيضا وهى احتفالية تستعرض الثقافة والفكر والأدب منذ الستينيات.