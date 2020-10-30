شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح ليلى علوى وهانى سلامة لمسلسل "بين السما والأرض" فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح القائمون على مسلسل "بين السما والأرض"، الفنانة الكبيرة ليلى علوى، للمشاركة في بطولة المسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجى، والمسلسل المأخوذ عن وراية الاديب العالمى نجيب محفوظ، كما تم ترشيح النجم هانى سلامة للمشاركة في بطولة المسلسل، ولكن لم يحسم الثنائى مشاركتهما في المسلسل حتى الآن، كما تم وضع قائمة كبيرة من الفنانين ستشارك في العمل، وسيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة .





وفى حالة موافقة ليلى على، ستعود للدراما بعد غياب 4 أعوام ، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "هي ودافنشى" عام 2016، وشارك في البطولة الفنانون خالد الصاوى، مى سليم، أحمد سعيد عبد الغنى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد الحناوى، إخراج عبد العزيز حشاد.

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كما تنتظر ليلى علوى عرض فيلمها "التاريخ السرى لكوثر"، وتشارك في بطولته كل من زينة، أحمد حاتم، فراس سعيد، وأخرو، تأليف وإخراج محمد أمين.

فى سياق مختلف تشارك ليلى علوى حالياً في فعاليات مهرجان الجونة بدورته الرابعة، حيث حرصت علوى على حضور حفل الافتتاح، وتألقت علوى كعادتها باطلالتها حيث أرتدت فستان نال اعجاب جمهورها، وظل الجميع يتناول صورها عبر السوشيال ميديا.