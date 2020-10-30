شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات مسلسلات الـ off sessions نسائية جدا..منها أعمال لمى عز الدين ونور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلىء مواقع التصوير بالعديد من المسلسلات التي يتم تجيهزها للعرض في الـ الـ off sessions، خلال الفترة المقبلة، حيث أصبح الإنتاج الدرامى موزعا على مدار العام على القنوات الفضائية التي تستعد لاستقبال عدد كبير من المسلسلات لعرضها مع بداية الشتاء، ولكن اللافت للانتباه أن الأعمال الجديدة التي تستعد القنوات لاستقبالها تعتمد على البطولة النسائية اذا اكتسحن الفنانات بطولة هذه الأعمال لتكون المنافسة على الشاشات نسائية جداً

البداية بالنجمة مى عز الدين الذى تخوض تجربة التواجد في الـ off sessions للمرة الأولى من خلال مسلسل "خيط حرير" الذى يعد أول الأعمال المنتظر عرضها على الفضائيات خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تعمل شركة سينرجى المنتجة للعمل على عمليات الدعايات بطرح البوسترات الدعائية وكذلك البرومو الأول والبرومو الرسمي تمهيداً لعرض حلقات العمل.



مى عز الدين فى خيط حرير

مسلسل "خيط حرير" بطولة مى عز الدين، محمود عبد المغنى، مى سليم، نيكولا معوض، سوسن بدر، هنادى مهنى، ولاء الشريف، صفاء الطوخى، محمد على رزق، يوسف عثمان، أحمد صيام، حنان سليمان، محمد سليمان، ياسمين رحمى، نسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر وتدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى.

وتدخل النجمة مى عمر منافسات الـ off sessions هذا العام من خلال مسلسل "لؤلؤ" الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث تصور مى مشاهد العمل بشكل مكثف تمهيداً لعرضه خلال الأسابيع المقبلة، والعمل يتألف من 40 حلقة ومن تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، ويشارك فى بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين الشباب.



مى عمر فى لؤلؤ

نور اللبنانية تتواجد في الـ off sessions بمسلسل "جمال الحريم" الذي تقوم ببطولته وينتمى لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، بطولة خالد سليم، نور اللبنانية، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، الفنانة الشابة رنا رئيس، هبة حسن، هدى الأتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث التي تدور حول عالم الرعب والجن.



نور اللبنانية

ومن نجمات الـ off sessions أيضاً، هنا الزاهد التي تخوض أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل يحمل اسم "حلوة الدنيا سكر" والمقرر عرضه نهاية نوفمبر المقبل، وهو فكرة يسرى الفخرانى وإخراج خالد الحلفاوى، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ويعتمد على 9 حكايات منفصلة كل حكاية باسم مختلف فى 5 حلقات.



هنا الزاهد

Advertisements

وتعتمد كل حكاية من حكايات "حلوة الدنيا سكر" على فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل إضافة إلى ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف خلال الحلقات التي يكتبها 8 مؤلفين هم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام اسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

ومن مسلسلات الـ off sessions التي تعتمد على البطولة النسائية، "شارع 9" حيث تتصدر الفنانة رانيا يوسف بطولة العمل المقرر عرضه منتصف شهر ديسمبر المقبل، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الاتربى، أحمد سلامة، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، ماجد شريف.



رانيا يوسف من مسلسل شارع 9

وهناك مسلسل "الآنسة فرح 2" الذى تقوم ببطولته الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، حيث ينطلق عرضه يوم 8 نوفمبر المقبل، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى.



اسماء ابو اليزيد

نفس الأمر بالنسبة لمسلسل "هي" الذى يعتمد على البطولة النسائية، حيث يتصدر بطولته الفنانة وفاء عامر، ويتألف من 60 حلقة ويتم تصويره حالياً للعرض في شهر ديسمبر المقبل، وهو تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقى ومرشح للعرض نهاية العام الجارى، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، منة فضالى وحسنى شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.



وفاء عامر وايتن عامر

ويستمر عرض مسلسل "إلا أنا" الذى يعتمد على بطلات نساء من خلال حكايات منفصلة متصلة كل حكاية من 10 حلقات بفريق عمل مختلف، وكان مقرر تقديمه في 6 حكايات وتم إضافة حكايتين سابعة وثامنة مقرر تصويرهما وعرضهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة

"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويقوم ببطولته 8 نجمات هن وفاء عامر في حكاية "بنات موسى"، وأروى جودة في "سنين وعدت"، وحنان مطاوع في "أمل حياتى"، وشيرى عادل في "أمر شخصى"، وكندة علوش في "ضى القمر"، وجميلة عوض في "لازم أعيش"، وريهام عبد الغفور في "ربع قيراط" ودرة بطلة الحكاية الثامنة والأخيرة.