زوجة عمرو سعد تهنئ مؤلف فيلم "ستاشر" بعد فوزه بجائزة "السعفة الذهبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: هنأت شيماء فوزي زوجة الفنان عمرو سعد، شقيقها الكاتب والسيناريست محمد فوزي، بعد فوز فيلمه "ستاشر" بجائزة "السعفة الذهبية" لمهرجان كان فى دورته الـ73. وعبر حسابها بموقع "فيس بوك"، كتبت "شيماء": "مبروك لأخي العزيز محمد فوزي الكاتب والسيناريست الواعد، فوز فيلمه الروائي القصير (ستاشر) بالسعفة الذهبية بمهرجان كان الدولي، إخراج سامح علاء". وأعلن الحساب الرسمي للمهرجان عبر "تويتر"، فوز فيلم "ستاشر" في تغريدة جاء فيها: "الليلة.. فاز الفيلم القصير "ستاشر"، بالسعفة الذهبية 2020، تهانينا للمخرج المصري سامح علاء على فيلمه". Advertisements فيلم "ستاشر"، من إنتاج المنتجين محمد تيمور ومارك لطفي ويشاركهم أحمد زيان و الفرنسي مارتن جيروم، وكتابة محمد فوزي وإخراج سامح علاء. من ناحية أخرى، فاز الفيلم القصير "ستاشر"، بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

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