فيديو.. الشرنوبي يعتذر لزوجته بسبب "أبلة فاهيتا": "اتحطيت في موقف وحش"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حل الفنان محمد الشرنوبي، ضيف حلقة الخميس من برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا".

وخلال الحلقة طلبت "فاهيتا"، من الشرنوبي أن يُغني أغنيته "قلبي ارتاح"، ولكن بتغيير كلمات الأغنية الأصلية واستبدالها بكلمات تسخر من الزواج.

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وقبل البدء في الغناء وفور رؤيته الكلمات المعدلة، وجه محمد الشرنوبي رسالة لزوجته راندا رياض التي كانت حاضرة في الاستوديو قائلًا: "أنا أسف اتحطيت في موقف وحش على الهوا".

برنامج "لايف من الدوبلكس"، تُعرض حلقاته الخميس والجمعة من كل أسبوع في الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر، وبدأت أولى حلقات الموسم الجديد أمس الخميس.