محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
حل الفنان محمد الشرنوبي، ضيف حلقة الخميس من برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا".
وخلال الحلقة طلبت "فاهيتا"، من الشرنوبي أن يُغني أغنيته "قلبي ارتاح"، ولكن بتغيير كلمات الأغنية الأصلية واستبدالها بكلمات تسخر من الزواج.
وقبل البدء في الغناء وفور رؤيته الكلمات المعدلة، وجه محمد الشرنوبي رسالة لزوجته راندا رياض التي كانت حاضرة في الاستوديو قائلًا: "أنا أسف اتحطيت في موقف وحش على الهوا".
برنامج "لايف من الدوبلكس"، تُعرض حلقاته الخميس والجمعة من كل أسبوع في الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر، وبدأت أولى حلقات الموسم الجديد أمس الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الشرنوبي يعتذر لزوجته بسبب "أبلة فاهيتا": "اتحطيت في موقف وحش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.