إسلام إبراهيم لـ"الخليج 365": سعيد بتواجدي في "الجونة السينمائي" لأول مرة.. و"200 متر" يجنن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان إسلام إبراهيم، إنه سعيد بتواجده لأول مرة في مهرجان الجونة السينمائي، للاستمتاع بمشاهدة الأفلام المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المهرجان حلو جدا، وأقضي وقتي فيه بين الانشغال بالتصوير صباحا مع القنوات الفضائية، وبعدها مشاهدة الأفلام"، لافتًا أنه أُعجب كثيرا بالفيلم الفلسطيني "200 متر" للمخرج أمين نايفة.

وتابع إسلام "الفيلم حاجة بديعة اكتشفنا بعد انتهاء مشاهدته اننا كلنا بنعيط، لانه قدم مشكلة المواطن الفلسطيني اليومية بشكل إنساني وبنعومة بعيدا عن كليشيهات القضايا المتعارف عليها، فيلم يجنن".

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي في البلازا، مساء اليوم الجمعة 30 أكتوبر، للإعلان عن الأعمال الفائزة.