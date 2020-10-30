التصوير بحي السكاكيني.. معلومات عن فيلم "ستاشر" الفائز بـ"السعفة الذهبية" بمهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

في خطوة عالمية جديدة للسينما المصرية، فاز الفيلم المصري القصير "ستاشر" بجائزة "السعفة الذهبية" كأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ73.

وتزامنًا مع هذه المناسبة يستعرض "الخليج 365"، معلومات عن الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية":

- فيلم "ستاشر"، من إنتاج محمد تيمور ومارك لطفي ويشاركهم أحمد زيان والفرنسي مارتن جيروم.

- الفيلم فكرة وإخراج سامح علاء، ومن كتابة محمد فوزي.

- كان يطمح منتج الفيلم محمد تيمور أن يشارك به في مهرجان كان للأفلام القصيرة.

- قال محمد تيمور منتج الفيلم في لقاء سابق له ببرنامج "انبوكس"، عبر قناة "صدى البلد"، إن المنتج هو الشخص الذي يدير المشروع منذ بداية الفيلم حتى انتهائه، وليست كل الأفلام القصيرة مكلفة.

- فكرة الفيلم تدور حول شاب يبلغ من العمر 16 سنة ويجوب شوارع القاهرة.

- بدأ المخرج سامح علاء في كتابة الفيلم منذ 3 سنوات وقام بتصويره في فبراير الماضي في القاهرة وتحديدًا بحي السكاكيني لمدة يومين".

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- سيناريو وحوار الفيلم أغلبه ارتجال بحسب تصريحات مخرج الفيلم، مضيفًا: "من شاركوا بالتمثيل سيف الدين حميدة ونورهان عبد العزيز وجوه جديدة، فريق العمل أغلبه من أصدقائي المقربين الذين بدأت صناعة الأفلام معهم، وكانت الصعوبة التي واجهتنا فقط هي كيفية الحصول على التمويل، والحمد لله نجحنا".

- سبب تسمية الفيلم بهذا الاسم يعود لأحداث القصة، وقال المخرج عن ذلك: "لسبب مبرر في القصة، أفضل تأجيل الكشف عنه حاليا".

- وعن ترشح الفيلم للمشاركة في مهرجان كان السينمائي، قال "سامح": "لم أتوقع مطلقا، حتى عندما كان الترشيح مبدئيا كان لدي شكوك كبيرة، خاصة مع مخاوف الإعلان عن إقامته بسبب الوباء، لكنها طبعا مفاجأة هايلة".

- فيلم "ستاشر"، فاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي في دورته الـ 42، في مطلع أكتوبر الجاري.

- بعد فوز الفيلم بجائزة "السعفة الذهبية"، يُعد أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى من المهرجان بعد أن سبق وحصد المخرج الراحل يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.

- تسلم جائزة الفيلم المخرج سامح علاء الذي عبر عن سعادته وفخره بهذه الجائزة مؤكدًا أن الكلمات لا تسعفه للتعبير عن شعوره بهذه الجائزة الكبرى.

- الفيلم عُرض في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الدورة الرابعة.