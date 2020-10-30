نسرين طافش لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي" حافظ على روح المهرجان مع الالتزام بالإجراءات الوقائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة نسرين طافش عن سعادتها بالتواجد في مهرجان الجونة السينمائي، موجهة رسالة شكر للقائمين على المهرجان لنجاحهم في تنظيمه في ظل تحديات "كورونا".

وقالت نسرين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أحب أشكر إدارة المهرجان على إقامته في ظل تحديات كورونا، وأشكرهم على الحفاظ على الإجراءات الوقائية وروح المهرجان وحب السينما ورسالتها الراقية"، مؤكدة أن المهرجان يتطور عاما تلو الآخر، وأنها تشعر بالفخر لوجوده.

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم الجمعة في سينما البلازا، والإعلان عن الأفلام الفائزة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.