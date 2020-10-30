يتربى في عزك.. كيف تفاعلت النجمات مع وضع ميريام فارس مولودها الثاني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: هنأت عدد من النجمات الفنانة ميريام فارس بعد والدتها طفلها الثاني "ديف"، الذي وضعته يوم 20 من الشهر الجاري وأعلنت عن ولادتها أمس الأربعاء. ونستعرض في السطور التالية نجمات حرصن على تهنئة ميريام فارس بمولودها الثاني: كارمن سليمان الفنانة كارمن سليمان حرصت على تهنئة ميريام فارس بمولودها الثاني من خلال حسابها بـ"إنستجرام"، إذ قالت: "ألف مبروك ربنا يحميه ويخليه لكم". بلقيس المطربة اليمنية بلقيس، هنأت ميريام فارس أيضًا على مولودها عبر "إنستجرام"، قائلة: "مبروك عزيزتي يتربى في عزك". مايا دياب Advertisements كما حرصت الفنانة مايا دياب على تهنئة ميريام عبر "تويتر"، قائلة: "متل ما انت قلتي هي أصعب سنة، بس هاللحظة هي أسعد لحظة انكتبت بحياتك للمرة التانية، بتنسيكي أي صعوبة مرقتِ فيها أو مرق فيها كل الناس للي حولك، إنت أعطيتى حياة جديدة وهيدا أجمل شي بالدني، الله يعطيكي الصحة حتى تضلّي دايما حدهن". نانسي عجرم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم هنأت ميريام بمولودها الثاني أيضًا إذ قالت: "مبرووك بارك الله فيهما". لطيفة النجمة التونسية لطيفة حرصت على تهنئة ميريام فارس قائلة: "ألف مبروك يتربى فى عزكم". نيكول سابا الفنانة اللبنانية نيكول سابا باركت لميريام من خلال "إنستجرام"، قائلة: "مبروك حبيبتي ميريام الله يباركو ويعطي أيام حلوة ويربى بعزكن" يذكر أن ميريام فارس لديها طفل يدعى جايدن من زوجها داني متري.

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