تراند اليوم : نجم "مسرح مصر" يسخر من رانيا يوسف بـ "الفانلة الداخلية"

كالعادة، لم تفوت الممثلة المصرية، رانيا يوسف ، الفرصة دون أن تثير الجدل حول إطلالاتها المختلفة، وكان آخرها ظهورها المثير في مهرجان الجونة السينمائي.

وعلق الممثل محمد أنور، بصورة ساخرة من إحدى عروض "مسرح مصر" على إطلالة رانيا بفستان جريء أمس خلال فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة.

وشارك أنور عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، صورة من أحد مسرحيات "مسرح مصر" التي شارك فيها مرتديًا فانلة داخلية ممزقة من منطقة البطن، على غرار فتحة بطن فستان رانيا، وعلق: "نفس الشيء ولكنكم تحبون رانيا يوسف".



كما سخر الإعلامي والممثل، خالد عليش من حديث رانيا يوسف عن فيروس كورونا.

وقال في فيديو عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن الفنانين لا علاقة لهم بالأسئلة الطبية، مشيرًا إلى حديث رانيا يوسف عن الديناصورات وأن الدنيا مثل الغابة، في ردها على سؤال موجه إليها.



وأضاف أن الإنسان لم يحارب الديناصورات في أي عصر من العصور كما ذكرت رانيا يوسف، وأشار إلى إطلالاتها المختلفة بالفساتين والتي وصفها بأنها "من الآخر"ـ، في إشارة إلى جرأتها.

