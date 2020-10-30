بالصورة – حسين الجسمي يُشيد بالمرأة المصرية

متابعة بتجـــــــــــرد: أشاد النجم الإماراتي حسين الجسمي بالمرأة المصرية ودورها في الكفاح والأخلاق أينما وجدت.

ونشر الجسمي عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له رفقة مجموعة من النساء المصريات أثناء تحضير الخبز وعلق بالقول: “دائمًا المرأة المصرية منبع الذوق والطبية ومضرب للأمثال في الكفاح والأخلاق أينما كانت”.

ويواصل حسين الجسمي حصد الملايين عن أغنيته المصرية “بالبنط العريض” محققًا ما يقارب الـ240 مليون مشاهدة في غضون شهرين من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وأغنية “بالبنط العريض” من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان حسين الجسمي وتوزيع توما.