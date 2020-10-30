هادي أسود “يهز الأرض” بالمصري مع لايف ستايلز ستوديوز

متابعة بتجــــــــرد: طرح النجم السوري هادي أسود أغنيته الجديدة “يهز الأرض” بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

الأغنية باللهجة المصرية إيقاعية وهي من كلمات والحان عمرو الشاذلي، توزيع زووم وتسجيل استوديو ناصر الأسعد.

وصدرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب من إخراج فادي حداد، في عمل قائم على بساطة الفكرة مع التركيز على التفاصيل الصغيرة فيه.

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تدور قصة الكليب حول حالة حب يعيشها هادي أسود مع فتاة تعمل نادلة في أحد المطاعم، خاصة أن هادي يقصد المطعم يومياً لتناول الطعام بسبب عمله مقابل المطعم، فتنشأ قصة حب جميلة بينهما، يقدمّها المخرج فادي حداد ضمن لقطات لافتة تجمع الثنائي.

نفيد بالذكر أن الأغنية حققت رواجًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى على طرحها ونالت نسبة مشاهدة مرتفعة عبر قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”.