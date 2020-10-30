هجوم على إيمان العاصي بسبب تعليق على صورة حسين الجسمي

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متابعة بتجـــــــــــرد: تسبب تعليق أطلقته الفنانة إيمان العاصي على صورة في تعريضها لانتقادات وهجوم حاد من قبل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الفنان الإماراتي حسين الجسمي قد نشر عبر حسابه على “إنستغرام” صورة مع بعض النساء في إحدى القرى المصرية، حيث علق عليها مشيدًا بالمرأة المصرية قائلاً: “دايماً المرأة المصرية منبع الذوق والطيبة ومضرب للأمثال في الكفاح والأخلاق.. أينما كانت”، لترد إيمان العاصي قائلة: “شكرًا لك”.
تعليق إيمان لم يعجب بعض المتابعين للجاسمي من المصريين حيث هاجمهوه بتعليقات تؤكد ان الجسمي لم يكن يقصدها هي إنما كان يقصد المصريات المكافحات البسيطات، وأنه لم يكن عليها ان ترد بالنيابة عنهن.
يشار إلى أن إيمان العاصي عرض لها مؤخرًا، الجزء الثاني من مسلسل “مملكة إبليس” عبر منصة شاهد vip.
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